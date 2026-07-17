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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm im Kampf um jedes Leben

Kabel EinsFolge vom 17.07.2026
Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm im Kampf um jedes Leben

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.07.2026: Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm im Kampf um jedes Leben

61 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Toni Thurm ist als Seehundretter an der Nordseeküste unterwegs und sucht am Strand von St. Peter-Ording nach verwaisten Heulern. Jedes Jahr rettet er rund 250 Robbenbabys, die ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance hätten. Die kleinen Seehunde werden in die Seehundaufzuchtstation Friedrichskoog gebracht, wo sie aufgepäppelt und später zurück ins Meer entlassen werden.

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