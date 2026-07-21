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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem Auktionator

Kabel EinsFolge vom 21.07.2026
Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem Auktionator

Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem AuktionatorJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.07.2026: Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem Auktionator

61 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

In Stuttgart kaufen Andreas von Brühl und sein Mitarbeiter Janis Hoffmann komplette Haushalte auf und trennen Wertvolles von Müll. Mit Lupe, Goldwaage und viel Erfahrung schätzen sie Möbel, Schmuck, Münzen und Sammlerstücke ein. Was für andere Gerümpel ist, kann sich als echter Schatz entpuppen.

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