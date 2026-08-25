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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Neue Eltern für Turmfalkenküken - bergische Greifvogelhilfe

Kabel EinsFolge vom 25.08.2026
Themen u. a.: Neue Eltern für Turmfalkenküken - bergische Greifvogelhilfe

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.08.2026: Themen u. a.: Neue Eltern für Turmfalkenküken - bergische Greifvogelhilfe

61 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

In Rösrath kümmern sich Artenschützer Dirk Sindhu und sein Team mit viel Engagement um Greifvögel. Sie bringen verletzte Tiere zum Tierarzt, päppeln Jungtiere auf und suchen in der Natur nach geeigneten Adoptiveltern. Heute wollen sie für zwei verwaiste Turmfalkenküken ein neues Zuhause finden. Können sie die Küken erfolgreich unterbringen und ein geeignetes Nest finden?

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