Themen u. a.: Schnitzel-Check auf Mallorca - drei Lokale, ein SiegerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.07.2026: Themen u. a.: Schnitzel-Check auf Mallorca - drei Lokale, ein Sieger
63 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Schlagersänger und Food-Influencer Pepe Palme sucht auf Mallorca das beste Schnitzel. Er testet sich durch drei echte Institutionen: "Zur Krone", "Deutsches Eck" und das "Roadhouse". Wer serviert das knusprigste, saftigste und leckerste Schnitzel - und sichert sich den Titel als Schnitzel-König von Mallorca? Und: Konzentration auf Mallorcas Gewässern.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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