Themen u. a.: Rehkitze in Lebensgefahr - Mit der Drohne gegen den MähtodJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.08.2026: Themen u. a.: Rehkitze in Lebensgefahr - Mit der Drohne gegen den Mähtod
61 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Jährlich sterben in Deutschland rund 100.000 Rehkitze bei der Mahd. Susanne Zahalka und ihr Team von der Rehkitzrettung München suchen die Jungtiere deshalb früh am Morgen mit einer Wärmebilddrohne. Ab 4 Uhr sind die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz, um die Tiere rechtzeitig aufzuspüren und vor den Mähmaschinen zu schützen. Gelingt es ihnen, alle Rehkitze in Sicherheit zu bringen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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