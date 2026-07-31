Themen u. a.: Tierärztin Isabel Levy: Hilfe für Mallorcas TiereJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.07.2026: Themen u. a.: Tierärztin Isabel Levy: Hilfe für Mallorcas Tiere
61 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Süße Patienten unter Palmen: Tierärztin Isabel Levy ist seit über 19 Jahren mobil auf Mallorca unterwegs und behandelt Tiere direkt bei ihnen zu Hause. Heute besucht sie Katzenbabys, die ausgesetzt wurden, und prüft, wie es den kleinen Findlingen geht. Und: Hausbesuch von "Pooldoc" Michael Müller.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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