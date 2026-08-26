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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Feuerwehr Fürth rückt aus

Kabel EinsFolge vom 26.08.2026
Themen u. a.: Feuerwehr Fürth rückt aus

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.08.2026: Themen u. a.: Feuerwehr Fürth rückt aus

61 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Feuerbekämpfung oder Wohnungsbrände sind nicht die einzigen Aufgaben der Feuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr Fürth sind es heute technische Hilfsleistungen. Sie müssen einem Amateur-Lackierer einbremsen, der in der Tiefgarage Menschen gefährdet und eine alte Frau bei eisigen Temperaturen von ihrem Balkon im neunten Stock retten.

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