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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Unterwegs mit der Policia di Stato

Kabel EinsFolge vom 27.07.2026
Themen u. a.: Unterwegs mit der Policia di Stato

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.07.2026: Themen u. a.: Unterwegs mit der Policia di Stato

61 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Achtung Kontrolle hat eine Woche in Südtirol die italienische Polizei begleitet - die Polizia di Stato. Wer nach Italien in den Urlaub fährt, sollte sich nicht nur an die dortigen Verkehrsregeln halten, sondern sich auch schon im Vorfeld über Vorschriften informieren. Denn die Bußgelder dort können richtig hoch sein. Das stellt auch ein Deutscher bei der Zollkontrolle fest. Und: Zwei Wohnungen, zwei Welten.

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