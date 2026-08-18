Themen u. a.: Münchens Biergärten im Test - Wo schmeckt’s am besten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.08.2026: Themen u. a.: Münchens Biergärten im Test - Wo schmeckt’s am besten?
60 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Biergärten gehören zu München wie die Isar zum Sommer. Doch welcher überzeugt wirklich? Koch Alexander Hoyer testet drei ganz unterschiedliche Biergärten: traditionell, modern und touristisch. Dabei schaut er auf Essen, Bier, Atmosphäre und Preis-Leistung – und findet heraus, wo Münchner Lebensgefühl am besten serviert wird.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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