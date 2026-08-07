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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer Wald

Kabel EinsFolge vom 07.08.2026
Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer Wald

Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer WaldJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.08.2026: Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer Wald

61 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Forstwirtschaftsmeister Thomas Hartung zeigt Kursteilnehmern den sicheren Umgang mit der Motorsäge. Nach der Theorie wartet die praktische Prüfung beim Baumfällen. Doch nicht jeder Schnitt sitzt auf Anhieb.

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