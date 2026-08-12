Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im VerkehrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2026: Themen u. a.: Johanniter-Stauhelfer - Hilfe mitten im Verkehr
60 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Michael und Wolfhard sind auf den Autobahnen rund um Hannover unterwegs, wenn andere nicht mehr weiterkommen. Als ehrenamtliche Stauhelfer sichern sie liegengebliebene Fahrzeuge ab, unterstützen nach Unfällen und helfen Menschen, die im Verkehr feststecken. Ihr Einsatz beginnt dort, wo Geduld und Sicherheit auf die Probe gestellt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen