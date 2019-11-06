Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Amnesie durch Autounfall

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Heute u. a.: Amnesie durch Autounfall

Heute u. a.: Amnesie durch Autounfall

Achtung Notaufnahme

Folge 3: Heute u. a.: Amnesie durch Autounfall

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Amnesie durch Autounfall! In der Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses Bielefeld sind die Ärzte rund um die Uhr im Einsatz. Zeit spielt eine wichtige Rolle in der Notfallmedizin. Die Rettungssanitäter bringen einen Mann, der einen schweren Autounfall hatte. Der Patient ist bei vollem Bewusstsein, doch die Situation im Schockraum verwirrt den 71-jährigen. Zeit für Unfallchirurg Dr. Jens Johannleweling ein klärendes Gespräch vorweg zu führen. Und: Hüftprobleme! Rettungswache in Kessin im Landkreis Rostock. Hier sind Rettungsassistent Alf Baustian und Notfallsanitäter Fabian Heyer unterwegs. Rechte: kabel eins

