Heute u. a.: Kopfplatzwunde am FußballplatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 6: Heute u. a.: Kopfplatzwunde am Fußballplatz
Der ADAC Rettungshubschrauber Christoph 1. Über die Leitstelle geht ein Notruf ein: Schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße. Innerhalb von 2 Minuten ist das Rettungsteam in der Luft. Doch sie haben die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Schlechte Bedingungen zwingen sie langsamer zu fliegen. Schaffen sie es dennoch rechtzeitig zur schwerverletzen Patientin? Und: Kopfplatzwunde am Fußballplatz. Rettungswache in Kessin im Landkreis Rostock. Rettungsassistent Alf Baustian und Notfallsanitäter Fabian Heyer haben einen Einsatz auf dem Fußballplatz. Mittelfeldspieler Robert hat sich in einem Zweikampf eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick