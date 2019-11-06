Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Kopfplatzwunde am Fußballplatz

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Heute u. a.: Kopfplatzwunde am Fußballplatz

Heute u. a.: Kopfplatzwunde am FußballplatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 6: Heute u. a.: Kopfplatzwunde am Fußballplatz

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der ADAC Rettungshubschrauber Christoph 1. Über die Leitstelle geht ein Notruf ein: Schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße. Innerhalb von 2 Minuten ist das Rettungsteam in der Luft. Doch sie haben die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Schlechte Bedingungen zwingen sie langsamer zu fliegen. Schaffen sie es dennoch rechtzeitig zur schwerverletzen Patientin? Und: Kopfplatzwunde am Fußballplatz. Rettungswache in Kessin im Landkreis Rostock. Rettungsassistent Alf Baustian und Notfallsanitäter Fabian Heyer haben einen Einsatz auf dem Fußballplatz. Mittelfeldspieler Robert hat sich in einem Zweikampf eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen