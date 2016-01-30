Katz und Maus in North CarolinaJetzt kostenlos streamen
Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 30.01.2016: Katz und Maus in North Carolina
44 Min.Folge vom 30.01.2016Ab 12
„Repo Man” Ken Cage sucht in North Carolina nach einem Robinson R44-Hubschrauber. Der einmotorige Heli ist über 200 km/h schnell und das perfekte Transportmittel für vielbeschäftigte Business-Manager, die keine Lust haben, am Check-in-Schalter anzustehen. Doch die Geschäfte des Eigentümers laufen offensichtlich schlecht, denn er hat seit über einem Jahr seine Raten nicht bezahlt. Nun soll Ken der Bank den Flieger zurückbringen. Doch dazu muss er den Hubschrauber erst mal ausfindig machen.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.