Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 05.05.2016: Noteinsatz in Alaska
44 Min.Folge vom 05.05.2016Ab 12
Mike Kennedy fliegt über die Wildnis Alaskas. Der „Repo Man“ kennt die Landschaft gut, denn seine Eltern sind in den späten Fünfzigerjahren in den nördlichsten US-Bundesstaat umgezogen. Sein Dad war dort Jagdführer und Buschpilot. Aber Mike ist nicht auf Heimatbesuch: Eine Bank hat ihn gebeten, ein Ambulanzflugzeug einzutreiben. Es handelt sich um eine Piper PA-31 Navajo. Die zweimotorige Maschine kann acht Passagiere mit einer Tankfüllung über 1600 Kilometer weit transportieren und hat einen Wert von 200 000 Dollar.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.