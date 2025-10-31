Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Überreste

Folge 10: Überreste

42 Min.Ab 16

Ein Traum führt Sydney zu Will Tippin, der ein Treffen mit einem gewissen St. Aiden arrangiert. Sydney beobachtet die beiden und stellt fest, dass sich Lazarey hinter St. Aiden verbirgt. Bevor dieser von dem plötzlich aufgetauchten Sark betäubt wird, gibt er Sydney und Will einen Tip, der sie zu einem Objekt in ein Grazer Hotel führen soll. Doch Sark ist schneller und nimmt das Objekt an sich. Es ist mit Rambaldis Namen gekennzeichnet und enthält noch aktives menschliches Gewebe.

