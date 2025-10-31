Alias - Die Agentin
Folge 9: Bei Bewusstsein
42 Min.Ab 16
Über die Koordinaten finden Sydney und Jack eine abgetrennte Hand, die dem angeblich von Sydney ermordeten Lazarey gehörte. Sloane kann Sydney überreden, sich von dem skurrilen Dr. Brezzel in einen Traumzustand versetzen zu lassen, um an ihre verlorenen Erinnerungen zu gelangen. Währenddessen lässt sich Lauren verprügeln, um nach ihrer Beteiligung an Sydneys Befreiung vor Lindsey ein möglichst glaubhaftes Alibi abzulegen. Lindsey plant derweil, Sydney umgehend zu eliminieren.
