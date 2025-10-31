Alias - Die Agentin
Folge 18: Enttarnt
41 Min.Ab 16
Ein Computerwurm vernichtet weltweit Dateien. Lauren muss verhindern, dass Sydney und Vaughn an den Quellcode des Wurms kommen, da dieser versucht, eine bestimmte DNS zu der Rambaldi-Maschine zu finden, auf die es der Konvent abgesehen hat. Die Spur führt nach Mailand zu Dr. Viadro, der den "Passagier" der DNS behandelt hat. Vaughn kommt nach anfänglicher Skepsis dahinter, dass seine Frau mit falschen Karten spielt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH