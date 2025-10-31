Alias - Die Agentin
Folge 2: Erbfolge
40 Min.Ab 12
Sydney ermordete während ihrer Abwesenheit den russischen Diplomaten Lazarey, der seinem Sohn Sark ein Vermögen von 800 Millionen Dollar hinterließ. Die nationalistische Gruppe "The Covenant" ist nun hinter Sark und vor allem dessen Goldbarren her. Die Gruppe bietet zwei entführte Agenten im Tausch gegen Sark an, der bei der CIA inhaftiert ist. Bei der Übergabe entkommt "The Covenant" mit Sark und den Geiseln. Nun soll Sydney an die Gruppe herankommen ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
