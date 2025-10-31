Alias - Die Agentin
Folge 4: Unbekannter Liebhaber
42 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch wurden Ebola-Viren aus einem Labor gestohlen. Dahinter steckt eine Gruppe, die eine neuartige Biowaffe herstellen will. Da bei dem Einbruch einer der Verbrecher mit dem Virus infiziert wurde, soll Sydney als dessen Ersatz in die Gruppe eingeschleust werden, um bei dem nächsten Einbruch die Beute mit einem Peilsender zu versehen - doch der Anführer der Gruppe scheint Sydney aus früheren Zeiten zu kennen, denn er hält sie für seine Geliebte ...
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH