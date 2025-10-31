Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Alpträume

DisneyStaffel 3Folge 7
Alpträume

AlpträumeJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 7: Alpträume

42 Min.Ab 12

Sydney wird verfolgt: von wirren Albträumen und Agenten aus den eigenen Reihen. Die Spur ihrer Träume führt sie in eine Wohnung in Rom, in der sie untertauchen kann. Trotz Jacks Bemühungen, seine Tochter zu schützen, ahnt Lauren längst, dass Sydney in den Mord an Lazarey verwickelt ist. Nun kann sie ihren Verdacht bestätigen und informiert Lindsey vom Sicherheitsrat. Gerade als Sydney den Ursprung ihrer Albträume auflösen kann, wird sie von Agenten verhaftet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen