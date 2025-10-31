Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Sündenbock

DisneyStaffel 3Folge 17
Sündenbock

41 Min.Ab 12

Die Agenten erfahren, dass Rambaldis Kästchen nur mit einem Schlüssel geöffnet werden kann, zu dessen Versteck eine Karte aus einzelnen Kristallstücken führt. Bevor sie den Schlüssel bergen können, kommt ihnen der Waffenhändler Bomani in die Quere. Jack verdächtigt Lauren, als Maulwurf tätig zu sein. Um nicht aufzufliegen, soll der Verdacht auf ihren Vater, Senator Reed, gelenkt werden. Als man Sloane in Verbindung zum Senator bringt, wird er verhaftet. Ihm droht die Hinrichtung!

