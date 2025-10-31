Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Bis an die Grenze

DisneyStaffel 3Folge 8
Bis an die Grenze

Bis an die GrenzeJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 8: Bis an die Grenze

40 Min.Ab 12

Sydney wird in einer Haftanlage des Sicherheitsrats festgehalten und grausam gefoltert, da sie nicht kooperieren will. Doch es gelingt Lindsey, Sydneys Schale zu knacken. Er zwingt sie, einen Text aus der Wohnung in Rom zu dechiffrieren. Lindsey ahnt jedoch nicht, dass sie ihm falsche Koordinaten nennt. In der Zwischenzeit tüfteln Jack, Vaughn und Sloane zusammen mit Lauren an einem Plan, um Sydney aus der Anlage zu befreien. Es kommt zum Schusswechsel.

Disney
