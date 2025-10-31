Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Artefakt 45

DisneyStaffel 3Folge 16
Artefakt 45

Artefakt 45Jetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 16: Artefakt 45

41 Min.Ab 12

Sark kann der CIA entkommen und teilt Dixon kurze Zeit später mit, dass der Konvent seine Kinder entführt hat. Wenn Dixon sie wiedersehen will, soll er fünf inhaftierte Konvent-Mitglieder freilassen. Die Doppelagentin Lauren legt die Spur zu Sloane, der nun verdächtigt wird, Sark bei dessen Flucht geholfen und die Kindsentführung initiiert zu haben. Sydney kümmert sich derweil um die wahre Forderung des Konvents: das Rambaldi Artefakt 45, ein Kästchen mit der Inschrift "Irina".

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen