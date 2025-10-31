Alias - Die Agentin
Folge 21: Vermächtnis
42 Min.Ab 12
Während Vaughn und Sydney Sloane auf den Fersen sind, injiziert er Nadia immer wieder das Elixier, um seine Tochter das Rambaldi-Zeichen zu Papier bringen zu lassen. Rambaldis Botschaft gibt Koordinaten an, die zum Versteck Rambaldis führen. Sark und Lauren haben Sloane ausfindig gemacht und drängen ihn, noch mehr Elixier zu spritzen, um schneller an die Botschaft zu gelangen. Als Sloane sich weigert, wird die Situation gefährlich, doch da taucht die CIA auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH