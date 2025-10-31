Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Vermächtnis

DisneyStaffel 3Folge 21
Vermächtnis

Alias - Die Agentin

Folge 21: Vermächtnis

42 Min.Ab 12

Während Vaughn und Sydney Sloane auf den Fersen sind, injiziert er Nadia immer wieder das Elixier, um seine Tochter das Rambaldi-Zeichen zu Papier bringen zu lassen. Rambaldis Botschaft gibt Koordinaten an, die zum Versteck Rambaldis führen. Sark und Lauren haben Sloane ausfindig gemacht und drängen ihn, noch mehr Elixier zu spritzen, um schneller an die Botschaft zu gelangen. Als Sloane sich weigert, wird die Situation gefährlich, doch da taucht die CIA auf ...

