Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Pokale und Pferdeträume

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 1vom 14.01.2026
Pokale und Pferdeträume

Pokale und PferdeträumeJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 1: Pokale und Pferdeträume

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Medienrummel nach ihrem überraschenden Turniersieg beim Frühjahrsspringen ist Merel sehr unangenehm. Ihr Freund Jan versucht sie zu beschützen und kann so zeigen, dass er mehr für sie empfindet. Marie-Claire, die bisher die unumstrittene Turniersiegerin der Region war, ist außer sich vor Wut und Eifersucht. Ein Herr aus England von der „Royal Academy“ taucht auf und stellt eine sechsmonatige Ausbildung in Aussicht – wer darf antreten? Merel oder Marie-Claire?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen