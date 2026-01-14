Das explodierende PferdJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 17: Das explodierende Pferd
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tills Erfindung, das Robopony, hat Fortschritte gemacht. Er wagt es seine Tochter auf dieses elektrische Monster zu setzten. Seine Erfindung explodiert und versetzt alle in Angst und Schrecken. Herbert De La Fayette ist außer sich, dass er auf seinem eigenen Grund und Boden von zwei Securitys daran gehindert wird, in seine eigene Kantine zu gehen. Oliver und Ingo planen einen Rachefeldzug gegen Marie-Claire. Sie engagieren einen Kumpel, der sich am nächsten Tag als berühmter Regisseur ausgeben soll, um mit ihr den sagenumwobenen Clip zu drehen.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6