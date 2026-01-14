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Amika

Das explodierende Pferd

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 17vom 14.01.2026
Das explodierende Pferd

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Amika

Folge 17: Das explodierende Pferd

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tills Erfindung, das Robopony, hat Fortschritte gemacht. Er wagt es seine Tochter auf dieses elektrische Monster zu setzten. Seine Erfindung explodiert und versetzt alle in Angst und Schrecken. Herbert De La Fayette ist außer sich, dass er auf seinem eigenen Grund und Boden von zwei Securitys daran gehindert wird, in seine eigene Kantine zu gehen. Oliver und Ingo planen einen Rachefeldzug gegen Marie-Claire. Sie engagieren einen Kumpel, der sich am nächsten Tag als berühmter Regisseur ausgeben soll, um mit ihr den sagenumwobenen Clip zu drehen.

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