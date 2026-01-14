Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Saskia, Merel und Till haben einen riesigen Berg Muffins gebacken. Jetzt ist es an Merel, diese zu verkaufen. Schon ihre erste Begegnung mit potentiellen Käufern wird eine Pleite. Marie-Claire nimmt sich nicht nur zwei Muffins ohne sie zu bezahlen, sondern schwärzt sie auch noch bei ihrer Mutter an. Jan versucht mit aller Kraft seine Trauer über den eventuellen Weggang von Merel zu unterdrücken. Er redet auf sie ein, das Angebot nach England anzunehmen und somit auch Amika zu retten. Oliver schwebt weiter im siebten Liebeshimmel und stößt damit bei Ingo auf Unverständnis.

Studio 100 International
