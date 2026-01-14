Amika
Folge 12: Der Anfang vom Ende
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Saskia überredet Merel, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen. Ihrer Meinung nach wird Till nichts dagegen haben, dass Herbert die Gebühr für die Aufnahmeprüfung vorschießt. Aber Till bleibt hart und verbietet seiner Tochter, Almosen von Herrn De La Fayette anzunehmen. Merel ist verzweifelt. Oliver leidet unter Hedwigs Fürsorge und Anhänglichkeit und Marie-Claire versucht ihren Vater mit Nicht-Achtung dazu zu bringen, Amika doch zu verkaufen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6