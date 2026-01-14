Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 19vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel leidet unter dem Training mit Casper. Aber dass Jan sich ohne Widerspruch seinen Trainingsplan hat stehlen lassen, belastet sie noch mehr. Was sie nicht weiß: Casper erpresst Jan damit. Herbert ist überglücklich über den Trainingserfolg von Merel und ahnt nicht, dass sich hinter seinem Rücken eine üble Intrige zusammen braut. Marie-Claire dreht mit ihrem Regisseur einen peinlichen Clip und glaubt sogar daran, mit Justin Timberlake auftreten zu können.

Studio 100 International
