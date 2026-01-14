Mehr Pferdehintern bitte!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 19: Mehr Pferdehintern bitte!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel leidet unter dem Training mit Casper. Aber dass Jan sich ohne Widerspruch seinen Trainingsplan hat stehlen lassen, belastet sie noch mehr. Was sie nicht weiß: Casper erpresst Jan damit. Herbert ist überglücklich über den Trainingserfolg von Merel und ahnt nicht, dass sich hinter seinem Rücken eine üble Intrige zusammen braut. Marie-Claire dreht mit ihrem Regisseur einen peinlichen Clip und glaubt sogar daran, mit Justin Timberlake auftreten zu können.
