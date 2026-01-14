Tausend Klicks für Marie-ClaireJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 5: Tausend Klicks für Marie-Claire
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Chanel und Hedwig rufen die Klicks für Marie-Claires Internetgesang auf. Sie sind entsetzt und wissen nicht, wie sie ihrer Freundin die Katastrophe beibringen sollen. Saskia und Merel backen nun unter größter Anstrengung Muffins, um die 1.500 Euro für Merels Aufnahmegebühr zu verdienen. Parallel dazu kreiert Till eine neue, verbesserte Teig-Knet-Maschine. Oliver bittet Hedwig, mit ihm zu gehen. Sein Vater warnt ihn davor, Spielchen mit Hedwig zu spielen, deren Familie zu seinen wichtigsten Kunden gehört.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6