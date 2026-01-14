Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire verbringt die ganze Zeit vor dem Radio in der Hoffnung, endlich ihren Titel zu hören. Als es soweit ist, ist sie außer sich vor Glück. Da taucht ihr Vater mit einer exorbitant teuren Rechnung für ihre Ausgaben als zukünftiger Star auf. Herbert glaubt Merel Gutes zu tun, indem er sie von Casper trainieren lässt. Er ahnt nicht, dass Merels Reitfehler nichts mit ihren Reitkünsten zu tun haben, sondern mit dem Verbot ihres Vaters, Geld für die Aufnahmeprüfung von Herbert anzunehmen.

