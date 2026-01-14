Amika
Folge 15: Das Robopony
Merel ist mit Casper als Trainer vollkommen unzufrieden. Jan gibt ihr heimlich aus dem Hintergrund Anweisungen. Saskia und Till machen einen Ausflug zum Reiterhof der De La Fayettes, um für Tills neueste Erfindung zu recherchieren. Till ist irritiert darüber, wie sich hier seit dem Tod seiner Frau alles verändert hat. Marie-Claire möchte ausziehen, nachdem ihr Vater sie auf ein strikt limitiertes Taschengeld gesetzt hat. Ingo und Oliver hecken wieder gemeinsam Pläne aus.
