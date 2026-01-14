Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 15vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel ist mit Casper als Trainer vollkommen unzufrieden. Jan gibt ihr heimlich aus dem Hintergrund Anweisungen. Saskia und Till machen einen Ausflug zum Reiterhof der De La Fayettes, um für Tills neueste Erfindung zu recherchieren. Till ist irritiert darüber, wie sich hier seit dem Tod seiner Frau alles verändert hat. Marie-Claire möchte ausziehen, nachdem ihr Vater sie auf ein strikt limitiertes Taschengeld gesetzt hat. Ingo und Oliver hecken wieder gemeinsam Pläne aus.

Studio 100 International
