Studio 100 KidsStaffel 2Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Das Musikvideo

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire hat unter Protest das Elternhaus verlassen und verschanzt sich in der Kantine, die allerdings auch ihren Eltern gehört. Zwei Security-Leute sollen dafür sorgen, dass ihre Eltern sie nicht entdecken. Oliver bietet seiner Schwester Marie-Claire an, mit einem berühmten Regisseur ein Video für sie zu drehen. Marie-Claire ist in ihrer Selbstüberschatzung entzückt und lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Herbert verlangt von Casper einen Trainingsplan, nachdem er merkt, dass Merel mit seiner Arbeit nicht glücklich ist.

