Amika
Folge 9: Frisch geschredderte DVDs
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Hedwig zwingt Oliver die DVDs, die Ingo und er gemacht haben, in einem Schredder zu vernichten. Sie lässt sich auch nicht darauf ein, die DVDs an Ingo zu übergeben, dem sie laut Olivers Aussage gehören. Jan sorgt dafür, dass Herbert De La Fayette genau dann auftaucht, als Merel sich von Amika verabschiedet und ihm ihre traurige Geschichte erzählt. Marie-Claires Mutter plant Amika teuer zu verkaufen. Ihre Tochter hat das Geld schon für ihre Gesangskarriere verplant.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6