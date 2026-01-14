Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Frisch geschredderte DVDs

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
Frisch geschredderte DVDs

Frisch geschredderte DVDsJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 9: Frisch geschredderte DVDs

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Hedwig zwingt Oliver die DVDs, die Ingo und er gemacht haben, in einem Schredder zu vernichten. Sie lässt sich auch nicht darauf ein, die DVDs an Ingo zu übergeben, dem sie laut Olivers Aussage gehören. Jan sorgt dafür, dass Herbert De La Fayette genau dann auftaucht, als Merel sich von Amika verabschiedet und ihm ihre traurige Geschichte erzählt. Marie-Claires Mutter plant Amika teuer zu verkaufen. Ihre Tochter hat das Geld schon für ihre Gesangskarriere verplant.

