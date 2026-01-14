Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Superstar im Anmarsch

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 24vom 14.01.2026
Superstar im Anmarsch

Amika

Folge 24: Superstar im Anmarsch

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Hedwig und Chanel wollen verhindern, dass Justin Timberlake mit Marie-Claire singt. Sie fürchten, dass sich Marie-Claire niemals von dieser Blamage erholen würde. Oliver und Ingo haben inzwischen Barry Palerma eingeschleust, um ihn im richtigen Augenblick den Fans von Justin Timberlake zu präsentieren. Saskia führt Casper weiter an der Nase herum und Jan kann weiter intensiv mit Merel trainieren und ihr die Situation erklären.

