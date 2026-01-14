Amika
Folge 28: Der Sturz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel überzeugt Herrn De La Fayette, ihr Jan als Trainer zuzuteilen. Als Gegenleistung verspricht sie ihm, die Aufnahmeprüfung auch tatsächlich zu reiten. Sie macht sich auf in den Stall, um ihren Liebling Amika zu satteln. Marie-Claire hat in der Zwischenzeit einen wichtigen Sattelriemen angeschnitten, so dass er bei großer Belastung reißt und den Reiter in jeden Fall vom Pferd wirft. Ingo hat ihr Treiben gefilmt und versucht, Schlimmeres zu verhindern. Leider vergeblich!
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6