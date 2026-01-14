Wird Amika es schaffen?Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 30: Wird Amika es schaffen?
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Gesundheitszustand von Amika verschlechtert sich dramatisch. Er hat durch die offene Wunde am Vorderlauf eine Infektion. Jetzt bangen Jan, Merel und der Tierarzt um sein Leben. Nur Marie-Claire ist glücklich darüber, dass Amika es eventuell nicht überlebt. Damit hätte sie Merel für immer aus dem Weg geräumt. Ingo konfrontiert Marie-Claire mit dem Beweisvideo, wie sie Amikas Sattel manipuliert hat. Sie schlägt ihm einen Deal vor, den er nicht ablehnen kann. Oliver und Barry baden weiter im Erfolg.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6