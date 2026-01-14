Das perfekte Blind DateJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 33: Das perfekte Blind Date
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Chanel gibt Barry Palerma Reitunterricht. Der stellt sich katastrophal an, aber sie ist dennoch beeindruckt von seinem freundlichen Wesen. Nach dem Training wird sie von Marie-Claire zusammengestaucht, denn die wähnt sie auf dem Date mit Ingo. Merel stoppt den Laster, der Amika zum Schlachter bringen soll und entführt ihren Liebling zu dem alten Stall, in dem er früher schon mal war. Herbert hofft auf einen neuen, zahlungskräftigen Kunden, der der Familie nicht unbekannt ist. Der Sohn war früher in Marie-Claire verliebt. Er soll jetzt bei den De La Fayettes unterkommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6