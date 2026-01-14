Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Dieser John William ist so gar nicht mein Typ!

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 34vom 14.01.2026
Dieser John William ist so gar nicht mein Typ!

Dieser John William ist so gar nicht mein Typ!Jetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 34: Dieser John William ist so gar nicht mein Typ!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Chanel gibt Barry Palerma Reitunterricht. Der stellt sich katastrophal an, aber sie ist dennoch beeindruckt von seinem freundlichen Wesen. Nach dem Training wird sie von Marie-Claire zusammengestaucht, denn die wähnt sie auf dem Date mit Ingo. Merel stoppt den Laster, der Amika zum Schlachter bringen soll und entführt ihren Liebling zu dem alten Stall, in dem er früher schon mal war. Herbert hofft auf einen neuen, zahlungskräftigen Kunden, der der Familie nicht unbekannt ist. Der Sohn war früher in Marie-Claire verliebt. Er soll jetzt bei den De La Fayettes unterkommen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen