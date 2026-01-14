Amika
Folge 36: Kribbeln im Bauch
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zuvor noch überhaupt nicht an ihm interessiert, weil sie ihn als dicken, pickeligen Jungen in Erinnerung hatte, ist Marie-Claire nun hin und weg von dem gutaussehenden John William. Doch auch Hedwig ist von diesem jungen interessanten Mann aus gutem Hause angetan und wirft sich in Schale. Die beiden Girls flirten um die Wette, um seine Gunst zu erlangen. Till will mit Saskia eine Kindertagesstätte aufmachen, um Herbert sein Geld zurückgeben zu können. Merel ist zu sehr mit Amika beschäftigt, um den beiden helfen zu können.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6