Die rätselhafte Blechkiste

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 41vom 14.01.2026
Folge 41: Die rätselhafte Blechkiste

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Chanel versucht hinter das Geheimnis zu kommen, das ihre Mutter und Barry Palerma anscheinend verbindet. Denn es muss doch noch einen Grund geben, weshalb die beiden sich derartig intensiv streiten. Amika steht jetzt als Schecke getarnt im Reitstall der La Fayettes. Und erstaunlicherweise wird er tatsächlich nicht erkannt. Marie-Louise greift bei ihren Kindern durch. Sie drängt Oliver, sich für ein Studienfach zu entscheiden und verlangt von Marie-Claire sich endlich auf ihre Reitkarriere zu konzentrieren.

