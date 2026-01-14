Amika bekommt eine ChanceJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 42: Amika bekommt eine Chance
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
John William erfährt zufällig, dass Amika noch lebt. Er verspricht Merel, ihr dabei zu helfen, nicht nur Amika wieder gesund zu pflegen, sondern sie auf Amika zu trainieren, um an der Aufnahmeprüfung für die Royal Academy teilzunehmen. Ingo und Chanel graben in Ellis Vergangenheit. Barry Palerma war mehr als nur ein guter Bekannter.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6