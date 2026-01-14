Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 45vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire hat Amika entdeckt und holt jetzt ihren Vater, Rudolf, Hedwig und John William, um Zeuge dieser Ungeheuerlichkeiten zu sein. Als sie allerdings zum Stall kommen, ist Amika nicht mehr da. Marie-Claire wird unterstellt, dass sie unter Halluzinationen leidet. Sie ist verzweifelt und wütend und beauftragt Hedwig, Merel den ganzen Tag zu überwachen und den Reitstall systematisch nach Amika zu durchsuchen. John William bietet Merel seine Hilfe an.

Studio 100 International
