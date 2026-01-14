Deine letzte Stunde hat geschlagen, Merel!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 45: Deine letzte Stunde hat geschlagen, Merel!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire hat Amika entdeckt und holt jetzt ihren Vater, Rudolf, Hedwig und John William, um Zeuge dieser Ungeheuerlichkeiten zu sein. Als sie allerdings zum Stall kommen, ist Amika nicht mehr da. Marie-Claire wird unterstellt, dass sie unter Halluzinationen leidet. Sie ist verzweifelt und wütend und beauftragt Hedwig, Merel den ganzen Tag zu überwachen und den Reitstall systematisch nach Amika zu durchsuchen. John William bietet Merel seine Hilfe an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6