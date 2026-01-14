Die Amika GespensterjagdJetzt kostenlos streamen
Folge 46: Die Amika Gespensterjagd
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire will unbedingt herausfinden, wo Merel Amika versteckt hat. Obwohl Hedwig ihr nicht glaubt, tut sie ihr den Gefallen und spioniert hinter Merel her. Als sie merkt, dass diese nichts anderes tut, als Ställe auszumisten, gibt sie auf und geht nach Hause. Kurz bevor Marie-Claire Merel selbst zur Rede stellen will, wird sie Zeuge, wie der Fahrer des Lastwagens mit den Parkour-Stangen Merel mit Marie-Claire anspricht. Oliver kommt weiter von seinen Oxford-Plänen ab und Chanel findet heraus, dass Barry und ihre Mutter früher ein Paar waren.
Genre:Romanze
6