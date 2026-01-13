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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Night of the Digging Dead

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 13.01.2026
Night of the Digging Dead

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 1: Night of the Digging Dead

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Ton und Allen machen sich auf den Weg nach Oxnard, Kalifornien, wo sie eine der ersten elektronischen Knochensägen und eine Einbalsamierungspumpe aus den 40er Jahren entdecken. Außerdem stoßen die Auktionsjäger auf einen speziell angefertigten Haikäfig - doch ob dieser die Raubtiere wirklich fernhalten kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

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