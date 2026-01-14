Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 2: High Flying Ton
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Bei einer großen Auktion in Ventura werden Ton und Allens Nerven auf die Probe gestellt. Doch es zahlt sich aus, denn die beiden entdecken Zubehör für einen Heißluftballon und außerdem eine besondere deutsche Waffe aus dem 19. Jahrhundert.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.