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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Bowling Pin Payday

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 16vom 16.01.2026
Bowling Pin Payday

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 16: Bowling Pin Payday

20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Die beiden Auktionsjäger sind auf Tons altem Terrain unterwegs und legen sich prompt mit einem Kollegen an. Außerdem entdecken sie ein Gewehr mit passendem Entermesser-Bajonett aus dem 19. Jahrhundert und einen mechanischen Bowling-Pinsetter aus den frühen 60er Jahren.

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