Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 16: Bowling Pin Payday
20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Die beiden Auktionsjäger sind auf Tons altem Terrain unterwegs und legen sich prompt mit einem Kollegen an. Außerdem entdecken sie ein Gewehr mit passendem Entermesser-Bajonett aus dem 19. Jahrhundert und einen mechanischen Bowling-Pinsetter aus den frühen 60er Jahren.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.