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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Auction Hunter Shuffle

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 14.01.2026
Auction Hunter Shuffle

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 3: Auction Hunter Shuffle

20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Ton und Allen bekommen es mit einem neuen Auktionsjäger zu tun - doch die beiden alten Hasen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und erteilen dem Neuling eine Lektion. Außerdem entdecken sie einen Shuffleboard-Tisch aus den 40er Jahren und ein Hot Rod, das aus alten Flugzeugteilen gebaut wurde.

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