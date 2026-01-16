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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Fake Punt Payday

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 12vom 16.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 12: Fake Punt Payday

20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Bei einer großen Versteigerung in Pasadena bekommen es Ton und Allen mit vielen unerfahrenen Kollegen zu tun. Den beiden gelingt es, eine kleine Flotte von Segways und eine speziell angefertigte Schrotflinte zu ergattern.

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