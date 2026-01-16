Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 12: Fake Punt Payday
20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Bei einer großen Versteigerung in Pasadena bekommen es Ton und Allen mit vielen unerfahrenen Kollegen zu tun. Den beiden gelingt es, eine kleine Flotte von Segways und eine speziell angefertigte Schrotflinte zu ergattern.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.